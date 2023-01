Bei erneuten Vorwürfen: Prinz Andrew ist bereit zu kontern

Prinz Andrew (62) geht in Abwehrstellung. Der Sohn von Queen Elizabeth II. (✝96) sah sich 2021 mit schweren Anschuldigungen konfrontiert: Virginia Giuffre behauptete, der Royal hätte sie im Jahr 2001 im Rahmen des Missbrauchsskandals um Jeffrey Epstein (✝66) sexuell missbraucht, als sie noch minderjährig war. In dem Gerichtsprozess einigten sich Andrew und Virginas Parteien auf einen Vergleich. Sollte Virginia sich allerdings erneut gegen den Prinzen äußern, droht ihr eine Klage!

Ein Insider behauptete gegenüber The Sun, dass Andrew jederzeit bereit sei zurückzuschlagen. "Sobald sie etwas schreibt, das die ursprünglichen Behauptungen gegen ihn wiederholt, wird sie mit einer Verleumdungsklage in Höhe von rund 91,7 Millionen Euro konfrontiert werden", erläuterte die Quelle. Der Bruder von König Charles III. (74) will sich offenbar nicht mehr mit den Anschuldigungen zufriedengeben: "Andrew ist bereit, in die Offensive zu gehen. Dann werden ihre Behauptungen vor Gericht auf den Prüfstand gestellt."

Erst kürzlich erlangte der Fall wieder Aufmerksamkeit, als ein Foto aus dem Jahr 2001 aufgetaucht war. Die analoge Aufnahme zeigt Andrew und Virginia nebeneinander posieren – das Datum auf der Rückseite verrät, dass es drei Tage nach dem angeblichen Missbrauch aufgenommen worden sein soll. Bislang sei unklar, ob das Foto echt oder gefälscht ist.

Getty Images Prinz Andrew im September 2022

Netflix/Jeffrey Epstein: Stinkreich Virginia Giuffre in "Jeffrey Epstein: Stinkreich"

Getty Images Prinz Andrew im April 2021

