Dschungelkönigin Djamila Rowe: Lucas war größter Konkurrent

Die amtierende Dschungelcamp-Königin Djamila Rowe (55) spricht offen über ihre Mitstreiter! Auch in diesem Jahr reisten die Stars und Sternchen der deutschen Promiwelt in den australischen Busch. In der 16. Staffel konnte sich die Berlinerin gegen ihre Mitstreiter durchsetzen: Im großen Finale schaffte Djamila es, die meisten Zuschauer von sich zu überzeugen – und wurde somit zur neuen Königin von Down Under! Jetzt gab Djamila offen zu: Der drittplatzierte Lucas Cordalis (55) war ihr größter Konkurrent!

Das stellte die 55-Jährige jetzt bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Show danach" fest: "Lucas war [...] mein stärkster Konkurrent! Ich habe Lucas als meinen stärksten Gegner gesehen, weil er [...] eine große Fan-Base hat, schon eine große Präsenz hat." Dass Djamila ihre letzte Dschungel-Prüfung abbrechen musste, habe sie zudem verunsichert: "Ich dachte gestern nach der Prüfung [...], dass mich das ins Aus schießt. [...] Aber das zeigt natürlich auch, dass eine Prüfung nicht ausschlaggebend ist. [...] Und das freut mich sehr."

So hätte die TV-Bekanntheit nie mit ihrem Sieg gerechnet: "Ich bin noch wie in Trance, ich kann es noch nicht so ganz glauben, dass ich das geworden bin", verriet Djamila kurz nachdem sie den Dschungel-Thron bestiegen hatte, gegenüber RTL. "Dass ich so weit komme, hätte ich nie gedacht", fügte sie zudem hinzu.

RTL / Stefan Thoyah Dschungelkönigin Djamila Rowe

RTL Dschungelcamp-Finalisten 2023: Gigi Birofio, Lucas Cordalis und Djamila Rowe

RTL / Stefan Thoyah Djamila Rowe bei ihrer letzten Dschungelprüfung

