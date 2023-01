"Magie": Olivia Newton-Johns Ehemann erinnert an seine Frau

Olivia Newton-John (✝73) bleibt unvergessen! Der "Grease"-Star hatte vor rund fünf Monaten den Kampf gegen den Krebs, dem sie sich bereits zum dritten Mal stellte, verloren. Die Schauspielerin war von 2008 bis zu ihrem Tod mit John Easterling, einem Unternehmer, verheiratet gewesen. Ihr trauernder Witwer erinnerte am Samstagabend bei einem Event an seine geliebte Frau. Mit einer rührenden Rede zollte John seiner Olivia nun Tribut!

"In den letzten 15 Jahren hatte ich das Glück, die Tiefe und die Leidenschaft ihres Wesens zu erleben. Jeder Tag mit Olivia war ein Stückchen Magie. Jeder Tag mit Olivia war übernatürlich", schwärmte der 70-Jährige von seiner Frau im gegenüber Mirror. John gab in seiner intimen Rede auch den Ort preis, an dem die Liebe der beiden ihren Anfang nahm: "Olivia und ich haben uns im Regenwald des Amazonas unerwartet, wahnsinnig und für immer ineinander verliebt."

John machte auch auf den Aktivismus, dem sich seine Ehefrau zeit ihres Lebens aufgrund ihrer Krankheit verschrieb, aufmerksam. "[...] Olivia wusste, dass ihre Stimme und ihre Bekanntheit ein Geschenk waren. Ihr Vermächtnis wird als freudiger, heilender Geist fortbestehen, der sich ständig darauf konzentriert, die Dinge 'in die Liebe und das Licht' zu bewegen."

Getty Images Olivia Newton-John, Juli 2005

Instagram / therealonj John Easterling und Olivia Newton-John

Getty Images Olivia Newton-John, Schauspielerin

