Nach Harrys Offensive: Plant König Charles TV-Interview?

Will sich König Charles III. (74) jetzt gegen seinen Sohn Prinz Harry (38) wehren? Hinter dem Regenten liegen turbulente Monate: Nachdem sein Sohnemann und dessen Frau Herzogin Meghan (41) in ihrer Netflix-Doku "Harry & Meghan" über das britische Königshaus auspackten, setzte Harry mit seinen Memoiren "Reserve" noch einen drauf. Aber auch vor öffentlichen Interviews schreckte der Rotschopf in der Vergangenheit nicht zurück. Bislang hat sich weder Charles noch der Rest der Royal Family zu Harrys zahlreichen Vorwürfen geäußert. Könnte sich das nun ändern?

Gegenüber Mirror deuteten jetzt zumindest Palastmitarbeiter an, dass der 74-Jährige im Zuge seiner baldigen Krönung ein Interview mit BBC führen wird: "Die Pläne für die Krönungsberichterstattung bei der BBC, einschließlich des Interviews mit dem Monarchen, sind bereits in vollem Gange." Die Mitarbeiter sollen deswegen aber sehr besorgt sein: "Selbst eine kleine Bemerkung über Harry und Meghan würde weltweit Schlagzeilen machen. Sie könnte auch eine Antwort von Harry hervorrufen, die wie so vieles unvorhersehbar wäre. Alles ist sehr heikel."

Die Insider betonen auch, dass der Sender dennoch sicherstellen möchte, dass das Gespräch für Charles positiv verläuft. So soll Jonathan Dimbleby, ein alter Freund des Monarchen, demnach das Interview mit dem König über sein Leben und seine Pläne für die Monarchie führen.

