Staffel-Rekord! So erfolgreich endet das Dschungelcamp 2023

Das Dschungelcamp war in jeglicher Hinsicht ein voller Erfolg! Die beliebte Show lieferte auch dieses Jahr eine Menge Unterhaltung und Gesprächsstoff: Bei einigen Kandidaten flossen Tränen, es gab den ein oder anderen Zickenkrieg, aber auch emotionale Geständnisse durften nicht fehlen. 17 Tage lang begeisterten Gigi Birofio (23), Djamila Rowe (55) und Lucas Cordalis (55) die Zuschauer – und setzten mit ihrer Darbietung einen Rekord!

Wie DWDL berichtete, sahen am Sonntagabend 4,49 Millionen Zuschauer das Finale und erzielten somit einen Staffel-Rekord. Mit einem Marktanteil von 36,3 Prozent waren es fast acht Prozent mehr als am Abend zuvor. Mit einem Marktanteil von über 30 Prozent war die diesjährige Dschungel-Sendung zudem stärker als die vergangene Staffel in Südafrika.

Ob dies zu erwarten war? Schließlich kam die erste Folge beim Publikum sehr gut an. Laut einer Pressemitteilung von RTL verfolgten 4,26 Millionen Zuschauer den Auftakt des Camps. Die erste Folge war zudem in allen Zielgruppen die Nummer eins.

