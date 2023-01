Supererfolgreich: Matthias Schweighöfer stürmt Hollywood

Matthias Schweighöfer (41) zeigt allen, wie es geht! Seit Jahrzehnten gehört er zu den Top-Schauspielern in Deutschland. Aber auch als Regisseur hat sich der 41-Jährige mittlerweile einen Namen gemacht. Doch das scheint dem Hottie nicht zu reichen: Er ist jetzt auch international unterwegs und dreht gemeinsam mit Matt Damon (52), Rami Malek (41) und Co. Im Promiflash-Video erfahrt ihr alles über Matthias' Mega-Karriere in Hollywood!

