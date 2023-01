Wrestling-Legende Hulk Hogan hat kein Gefühl mehr in Beinen!

Hulk Hogan (69) kämpft mit seiner Gesundheit! Der US-Amerikaner gilt bis heute als der berühmteste Wrestler des 20. Jahrhunderts. Auch wenn er inzwischen nicht mehr als Wrestler aktiv ist, ist er immer mal wieder in Liveshows der WWE zu sehen. Doch seine großen Erfolge in der Branche der Sportunterhaltung haben auch Spuren hinterlassen: Hulk soll seine Beine nahezu gar nicht mehr spüren...

Kurt Angle (54), selbst Profiwrestler, verriet nun in seiner gleichnamigen Show "The Kurt Angle Show", dass es momentan nicht besonders gut um Hulks Gesundheit stünde. Nach einer Rücken-OP habe er Probleme mit seinen Beinen – deshalb gehe er aktuell an einem Gehstock. "Ich dachte, er benutze den Stock, weil er Schmerzen im Rücken hat. Er hat keine Schmerzen. Er hat überhaupt keine. Er kann nichts fühlen", erklärte Kurt.

Hulk Hogan stand seit den 80ern im Wrestling-Ring und gewann sechsmal den höchsten Titel der damaligen WWF. Ganze vier Jahre war er der amtierende Champion – 2005 wurde er in die WWE Hall of Fame aufgenommen. "Er hat sein Herz und seine Seele in das Geschäft gesteckt und [es] hat ihn aufgefressen", erläuterte sein Kollege Kurt abschließend.

