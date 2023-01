Bout Last Night: Jay Khan gründet wieder eine neue Boy-Band

Sind das die nächsten großen Weltstars? Jay Khan (40) wurde selber durch seine Boy-Band US5 bekannt und konnte mit ihr mehrere Chart-Hits landen. Doch irgendwann blieb der Erfolg aus und das Management entschied 2009 die Band aufzulösen. Seitdem hat der Sänger einige Solo-Songs veröffentlicht, war jedoch auch viel im deutschen TV zu sehen. Und jetzt ist er dabei, sich einen langen Traum zu erfüllen. Mit der Band Bout Last Night will er eine eigene Boy-Band an die Spitze bringen!

Wie die Bild jetzt berichtete, hatte Jay die sechs Jungs bei einem Casting aus über 1000 Bewerbern ausgewählt. Und zusammen machen Grant, Landon, Issy, Jourdan und Jake schon einen ziemlich guten Eindruck. "Ich verwirkliche mir damit einen Traum, arbeite als Produzent und Mentor hart am Erfolg der Band", verriet der gebürtige Londoner. Und Bout Last Night scheint Potenzial zu haben. Rolf Eisenmenger, der Besitzer des Herreneinkleiders Lo&Go, äußerte sich zu einer Hörprobe der Jungs mit den Worten: "Das sind Weltstars!"

Und obwohl die sechs ihren ersten Song wohl erst im Frühjahr veröffentlichen sollen, haben sie auf Instagram mittlerweile schon 15.500 Follower für sich gewinnen können. "Ich bin so aufgeregt. Ich kann es nicht abwarten, eure Lieder zu hören", schrieb ein Fan der ersten Stunde unter einem Beitrag.

Instagram / boutlastnightofficial Bout Last Night, Band

ActionPress Jay Khan im Februar 2019

Instagram / jaykhanmusik Jay Khan, Team5-Mitglied

