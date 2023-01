"Lebendig begraben": Hat Cosimo Dschungelcamper bedroht?

Neuer Ärger um Cosimo Citiolo (41)! Im diesjährigen Dschungelcamp kämpfte der einstige DSDS-Kandidat zusammen mit Stars wie Lucas Cordalis (55) oder Claudia Effenberg (57) um den Gewinn der heiß begehrten Wildnis-Krone. Ins Finale schaffte es der deutsche TV-Star aber nicht. Beim gestrigen Wiedersehen stürmte er jedoch beleidigt aus dem TV-Studio, nachdem seine Ex-Mitstreiter gegen ihn gewettert hatten. Doch danach legte Cosimo wohl erst so richtig los!

Cecilia Asoro wendete sich in ihrer Instagram-Story nun an ihre Fans und machte ihrem Ärger über ihren einstigen Dschungel-Kollegen Luft. Laut ihr sei der 41-Jährige nach der "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus: Das große Wiedersehen"-Show am Flughafen zu weit gegangen. "Der Dschungel war nichts dagegen", stellte die Ex-Bachelor-Teilnehmerin klar. Demnach habe Cosimo sich am Telefon lautstark über die anderen Promis beschwert und ihnen sogar indirekt Drohungen ausgesprochen. "Der hat am Telefon Dinge gesagt, wie: 'Ich werde die lebendig begraben' und so eine Scheiße", berichtete Cecilia. Er habe wohl keine Namen genannt, doch die Personen wüssten, dass sie gemeint seien.

Dabei schienen sich die Streitigkeiten noch während der Liveshow geklärt zu haben – Cosimo bat die anderen sogar um Verzeihung. "Ich wollte mich bei der Produktion von RTL entschuldigen, dass ihr meinetwegen Umstände hattet. Jeder Mensch hat seine Gefühle und manchmal explodieren die bei mir schneller und deswegen tut mir das leid", hatte der Ex-Dschungelcamper erklärt.

RTL Cosimo Citiolo und Cecilia Asoro, Reality-TV-Stars

Instagram / ceciliaasoro Cecilia Asoro im Juli 2022

Instagram / cosimoofficial Cosimo Citiolo, Dschungelcamp-Kandidat 2023

