"Pfannkuchen und Würstchen": Gigi Hadids Morgen mit Khai

Morgenroutine à la Gigi Hadid (27)! Das Topmodel hat mit dem ehemaligen One Direction-Sänger Zayn Malik (30) eine gemeinsame Tochter namens Khai. Seit ihrer Trennung im Jahr 2021 teilen sich die beiden das Sorgerecht für ihren Spross, den sie weitestgehend aus der Öffentlichkeit halten. Jetzt gewährt die Beauty einen Einblick in ihren Mama-Alltag: So startet Gigi mit Töchterchen Khai in den Tag!

"Ich habe eine sehr mütterliche Morgenroutine", scherzt das Supermodel im WSJ-Interview. "Wann immer sie aufwacht, wache ich auf", fügt sie hinzu. Meistens sei das zwischen 7:30 und 8:30 Uhr morgens. Die 27-Jährige passt sich auch an die Essgewohnheiten ihrer Tochter an: "Ich esse das, was Khai gerade isst. Zurzeit mache ich ihr jeden Tag Pfannkuchen und Würstchen", erzählt sie weiter.

Auf ihre persönliche Fitnessroutine angesprochen, antwortet Gigi lachend, dass diese daraus bestehe, mit ihrer Zweijährigen Schritt zu halten. "Wir gehen viel spazieren. Wir machen zusammen Yoga. Wenn ich sie hochhebe und den ganzen Tag herumlaufe und in den Park gehe, komme ich in Bewegung", verrät Gigi.

Instagram / gigihadid Gigi Hadid mit ihrer Tochter Khai

Instagram / bellahadid Gigi Hadid und ihre Tochter Khai im Oktober 2021

Instagram / gigihadid Gigi Hadid und ihre Tochter Khai

