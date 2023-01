Sehr gewagt: Rita Ora performt in durchsichtigem Latex-Kleid

Rita Ora (32) trägt auf der Bühne ein Hauch von nichts. Die Sängerin ist bekannt dafür, im Netz und bei Auftritten immer wieder ihre ausgefallenen und teils sogar schrägen Looks zu präsentieren – ob im durchsichtigen Spitzenkleid bei einem Event oder im bunten Bikini im Karibik-Urlaub. Auch bei einem Auftritt in einem Nachtklub sucht die Britin sich jetzt ein besonders gewagtes Outfit aus: Rita steht bei dem Konzert in einem durchsichtigen Latex-Kleid auf der Bühne.

Bei Instagram teilt Rita einige Schnappschüsse von ihrem besonderen Abend. In einem queeren Nachtklub performt sie zum ersten Mal ihren Song "You Only Love Me" live. Wesentlich auffälliger als ihr Lied ist aber ihr Look. Sie trägt ein bodenlanges, rötliches Latex-Kleid, das nur wenig der Fantasie überlässt. Denn der mutige Fummel ist durchsichtig und gibt den Blick auf ihre silbernen Sternen-Pasties und die helle Unterhose frei. "Was für eine Nacht. Ich durfte zum ersten Mal 'You Only Love Me' performen. Macht weiter so, es bedeutet mir so viel", schwärmt die 32-Jährige.

Bei Ritas Fans kommen die auffälligen Looks aber nicht immer gut an. Während sie das Latex-Dress feiern, fiel ihre Outfitwahl Anfang Dezember 2022 völlig durch. Auf dem roten Teppich bei den The Fashion Awards posierte sie in einem transparenten roten Kleid. "Ich wünsche mir die gute alte Mode zurück. Was soll das sein?", fragte ein Follower bei Instagram skeptisch.

Anzeige

Instagram / ritaora Rita Ora, Sängerin

Anzeige

Getty Images Rita Ora, Sängerin

Anzeige

Getty Images Rita Ora, Sängerin

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Rita so ein Kleid auf einem Konzert an hatte? Ich finde nicht, dass das sein muss! Mir gefällt das wirklich sehr gut. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de