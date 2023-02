Ashton Kutcher war "verdammt sauer" auf Ex-Frau Demi Moore

Alles andere als glücklich! Ashton Kutcher (44) und Demi Moore (60) lernten sich 2003 kennen, woraufhin im September 2005 die romantische Hochzeit folgte. 2011 war jedoch wieder Schluss mit dem Liebesglück. Die Schauspielerin veröffentlichte 2019 ihre Memoiren "Inside Out" und rückte die Beziehung zum 44-Jährigen wieder ins Rampenlicht. Nachdem Ashton das Werk lange Zeit ignoriert hatte, verriet er nun, wie er dazu steht!

In einem Interview mit Esquire gab der "Freundschaft Plus"-Darsteller zu, dass er über die im Buch beschriebenen Details zu ihrer Ehe, "verdammt sauer" war. Sie hätte den Medienrummel um sein Privatleben neu entfacht, nachdem sich dieses erst beruhigte: "Ich war endlich an einem Punkt angelangt, an dem die Presse von mir und [meiner Frau Mila Kunis (39)], meinem Leben und meiner Familie abgelassen hatte. Und am nächsten Tag [nach der Buchveröffentlichung] standen die Paparazzi vor der Schule meiner Kinder."

Um "in diesem Bereich nichts [weiter] preiszugeben", brach Ashton mitten im Thema ab. In der Biografie geht es unter anderem um Demis Fehlgeburt, die sechs Monate nach ihrer Schwangerschaft eintrat und um etliche Fremdgeh-Anschuldigungen gegenüber dem "Voll verheiratet"-Star, der sie mehrmals zu einem Dreier aufgefordert haben soll.

Getty Images Ashton Kutcher und Demi Moore auf der Premiere von "Kiss & Kill", Juni 2010.

Getty Images Ashton Kutcher und Mila Kunis im März 2022

Getty Images Ashton Kutcher bei der Los Angeles Premiere Of Focus Features' "Vengeance", Juli 2022

