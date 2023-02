Brokkoli-Kuchen? Cathy Hummels sogar am Geburtstag gesund!

Cathy Hummels (35) macht offenbar keine Ausnahmen! Die Ex-Frau von Mats Hummels (34) zeigt im Netz immer wieder gerne ihren schlanken und trainierten Körper. Doch dieser kommt nicht von irgendwo her: Dazu gehört viel Disziplin und Training. Die Moderatorin befindet sich aktuell in Thailand, wo die Dreharbeiten zu Kampf der Realitystars stattfinden – und achtet auch dort auf eine gesunde Ernährung. Selbst an ihrem Geburtstag gab es für Cathy einen Brokkoli-Kuchen!

In ihrer Instagram-Story gibt die Mama eines Sohnes Einblicke in die Feier ihres 35. Geburtstages. "Schaut mal was ich für einen tollen Kuchen bekommen habe. Einen Cathy-Like-Brokkoli-Kuchen", sagt sie stolz und hält das gesunde Gebäck in die Kamera. Außerdem erklärt Cathy, dass es sich bei einem solchen Kuchen um eine thailändische Tradition handele.

Ihren Superbody zeigte die 35-Jährige auch in einem Posting zu ihrem Ehrentag. Darauf trägt Cathy ein Outfit, welches sie selbst aus Servietten zusammengebastelt hat. "Nachhaltigkeit wird bei mir großgeschrieben. Deshalb setzte ich auf Fair Fashion und habe mir mein eigenes Geburtstagskleid und auch Geschenk designt", schrieb die Influencerin dazu.

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels und ihr Geburtstagskuchen

Anzeige

AEDT / ActionPress Cathy Hummels, Dezember 2022

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de