Doch nicht nur Harmonie: Anne Wünsche hatte Stress mit Karim

Anne Wünsche (31) redet Klartext! Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin machte zuletzt mit Trennungsgerüchten auf sich aufmerksam. Sie hatte sich im Netz überhaupt nicht mehr mit ihrem Partner Karim (34) gezeigt oder von ihm gesprochen. Dabei geht sie sonst immer ziemlich offen mit ihrem Privatleben um. Inzwischen hat Anne zwar dementiert, dass sie und Karim getrennt seien – ganz rund lief es in ihrer Beziehung zuletzt aber offenbar trotzdem nicht!

In ihrer Instagram-Story erzählte die Berlinerin, warum ihre Fans den Vater ihres Sohnes auf Social Media so selten zu Gesicht bekommen haben. "Er war die letzten Wochen wirklich viel arbeiten und ich habe zu 98 Prozent alles allein gerockt, da er auch in Hamburg oder München war", erklärte die 31-Jährige. Die Situation habe sehr an ihren Nerven genagt: "Wir hatten ein paar Auseinandersetzungen, aber wir sind nicht getrennt. Eine Beziehung hat nicht immer nur gute Zeiten."

Mitte Januar hatte Anne auf TikTok bereits angedeutet, dass es in ihrer Beziehung ein paar Streitpunkte gebe. Ein Video versah sie mit den Worten: "Wenn du deinen Partner so behandelst, wie er dich immer behandelt und er dann rumheult." In einem anderen war in Anspielung auf ihre aufstrebende Karriere auf der Erotikplattform OnlyFans zu lesen: "Wenn du jetzt die Bilder postest, die er sonst von anderen likt."

