Inkognito: Kanye West trägt Geschichtsmaske bei Dinner-Date

Kanye West (45) wollte wohl auf keinen Fall erkannt werden. Der in Verruf geratene Rapper soll seit Mitte Januar wieder auf Wolke sieben schweben: Insider behaupten, er habe seiner Partnerin Bianca Censori das Jawort gegeben. Offiziell bestätigt wurde das zwar nicht, aber immerhin scheinen die beiden seitdem unzertrennlich zu sein. Bei einem gemeinsamen Date wählte Kanye jetzt ein schräges Outfit und setzte sich eine Skimaske auf.

Wie TMZ berichtet, begaben sich Kanye und seine Bianca Dienstagabend zusammen in ein Restaurant in Hollywood. Die Fotos der Paparazzi zeigen das vermeintliche Paar beim Verlassen des Lokals, wobei die Identität des Musikers nur erahnt werden kann: Ganz in Schwarz vervollständigte er sein düsteres Ensemble mit einer gestrickten Skimaske, durch die lediglich seine Augen zu sehen waren. Doch trotz des Einbrecher-Looks schien Kanye nicht auf eine Auseinandersetzung aus zu sein: Zusammen mit Bianca begab er sich ruhig durch die Fotografen und verließ die Location in seinem Auto.

Vergangene Woche schien Kanye noch ganz anderer Stimmung zu sein. Er soll mit einem Paparazzo aneinandergeraten sein, wobei er nach einer hitzigen Diskussion sogar ein Handy nach dem Fotografen geworfen haben soll. Gerüchten zufolge habe der nun Anzeige erstattet, weswegen Kanye als Verdächtiger in einem Fall von Körperverletzung im Raum steht.

Anzeige

Getty Images Kanye West in Miami

Anzeige

Getty Images Kanye West, Rapper

Anzeige

Getty Images Rapper Kanye West 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de