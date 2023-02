Neujahrsvorsatz: Gülcan Kamps bearbeitet Bilder nicht mehr

Gülcan Kamps (40) hat einen Neujahrsvorsatz der anderen Art! Auf ihrem Social-Media-Account gibt die Beauty ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihren Alltag. Seit der Geburt ihres Kindes im Dezember 2021 spricht Gülcan auch immer wieder offen über ihr Mama-Dasein. Währenddessen scheint sie allerdings nicht auf den oder anderen Beauty-Filter verzichten zu wollen. Das möchte sie jetzt aber ändern: Gülcan wird ihre Fotos im Netz nicht mehr bearbeiten!

Das verkündete die 40-Jährige jetzt auf ihrem Instagram-Account: "Meine Bilder werden nicht mehr bearbeitet, meine Lieben! Das habe ich 2023 für mich entschieden und [ich] hoffe, ihr seid damit einverstanden!" Von ihrer Community bekommt Gülcan durchweg positives Feedback: "Sehr sehr vorbildhafte Entscheidung!" oder "Warum auch? Du bist auch ohne wunderschön", kommentierten einige Fans.

Bereits in der Vergangenheit bewies sich die TV-Moderatorin als Vorbild für ihre Follower – vor allem für die Mamas in ihrer Fangemeinschaft: "An alle Mamas: Nicht alle Tage sind happy Sunshine und das ist ganz normal!" Denn auch Gülcan kämpft hin und wieder mit den Herausforderungen des Alltags. "Ich versuche einfach, die Zeit mit meinem Kind ganz bewusst zu erleben und zu genießen, weil das unser kostbarstes Gut ist!", erklärte sie zudem.

Anzeige

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im Januar 2022

Anzeige

Getty Images Gülcan Kamps im Dezember 2019 in Düsseldorf

Anzeige

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de