Ashton Kutcher wollte seine schwere Krankheit geheimhalten

Ashton Kutcher (44) hatte in den letzten drei Jahren ganz schön mit seiner Gesundheit zu kämpfen. Erst im vergangenen Jahr verriet der Schauspieler während einer Survival-TV-Show mit dem Abenteurer Bear Grylls, dass er an der Autoimmunerkrankung Vaskulitis erkrankt sei. Das private Gespräch zwischen den beiden Männern sollte aber eigentlich geheim bleiben – Ashton wollte seine Krankheit gar nicht öffentlich machen!

Im Interview mit Esquire sprach der 44-Jährige über eine Szene in "Running Wild with Bear Grylls: The Challenge", bei der er dem Survival-Profil aus Versehen seine Diagnose enthüllt hatte. Danach habe Ashton darum gebeten, dass das Gespräch nicht mitausgestrahlt wird – vergebens. Inzwischen sehe er die erzwungene Veröffentlichung aber positiv: "Na gut, vielleicht musste es ja rauskommen", erzählte der zweifache Vater. Er hoffe, er habe so anderen Mut machen können: "Vielleicht sieht das jemand und denkt 'Oh, das hilft mir'."

Was er aber von Anfang an nicht wollte, war Mitleid. Auch wenn Ashton ein Jahr lang sehr mit den Folgen der Erkrankung zu kämpfen hatte, gehe es ihm mittlerweile schon viel besser. "Ich bin einen verdammten Marathon gelaufen", berichtete er stolz. Seine beiden Kinder habe der Star so auch dazu motiviert, mit dem Laufen anzufangen. Gemeinsam trainierten die drei sogar schon für einen Fünf-Kilometer-Lauf.

