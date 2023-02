Best-Ager-Models bei GNTM? ProSieben spricht jetzt Klartext

Werden bei Germany's next Topmodel in diesem Jahr auch Best-Ager-Models dabei sein? In der kommenden Woche startet eine neue Staffel der beliebten Castingshow. Der erste Trailer lieferte bereits einen ersten Vorgeschmack auf die 18. Runde GNTM. Doch neben den 29 vorgestellten Kandidatinnen sind hier plötzlich auch ältere Frauen auf dem Laufsteg zu sehen! Gehen etwa doch wieder ältere, bisher unbekannte Kandidatinnen mit an den Start? Gegenüber Promiflash sorgt ProSieben jetzt für Klarheit!

"Ja. Wann, wie und wo? Die Antworten auf diese Fragen sehen die Zuschauer:innen ab dem 16. Februar donnerstags auf ProSieben", beantwortet GNTM-Sprecherin Tina Land die Frage nach den Best-Ager-Models auf Nachfrage von Promiflash. Damit dürfte klar sein, dass in der neuen Staffel auch Models dabei sein werden, die über dem Durchschnittsalter liegen! Nähere Details gibt es aber noch nicht. Also müssen Fans sich noch bis zur ersten Folge gedulden, um alle von Heidi Klums (49) Mädchen zu Gesicht zu bekommen.

In der vergangenen Staffel konnten die Best-Ager-Kandidatinnen Lieselotte Reznicek und Martina Gleissenebner-Teskey (51) die Herzen der Fans im Handumdrehen erobern. Martina schaffte es sogar bis ins Finale und wurde Dritte. Den ersten Platz belegte ihre Tochter Lou-Anne (19), mit der sie gemeinsam angetreten war.

ProSieben/Richard Hübner Emilia, Cassy, Nina, Olivia, Selma, Alina, Anya, Katja, Eliz und Melissa bei GNTM 2023

Getty Images Heidi Klum im Dezember 2022

Franziska Krug/Getty Images for Ernsting's family Lou-Anne und Martina Gleissenebner-Teskey bei der Ernsting's family Fashion Show, 2022

