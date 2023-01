Wow! Beyoncé versetzt ihre Fans mit Dubai-Show ins Staunen

Beyoncés (41) Bühnen-Comeback haut alle um! Die Sängerin ließ es drei Jahre lang langsamer mit der Musik angehen, bis sie 2022 ihr neues Album "Rennaissance" veröffentlichte. Mit einigen Songs davon kletterte die Frau von Jay-Z (53) in den Chart-Listen weit nach oben – nun durften ihre Fans den Liedern auch live zuhören: Beyoncé trat nun in Dubai zur Eröffnung des Hotels Atlantis The Royal, wo sie mit ihrer Show einen bleibenden Eindruck hinterließ!

Queen Bey weiß, wie man performt. Das bewies die "Cuff It"-Interpretin während ihres Auftritts: Die Sängerin trug ein rotes, pompöses Abendkleid und eine riesige Sonnenkrone, wie Bilder von TMZ zeigen. In diesem Outfit stand sie vor einem weißen Thron, hinter ihr befanden sich Tänzer, die mit ihren Armen die Krone nachstellten. So gab die US-Amerikanerin nicht nur ihre Songs aus dem aktuellen Album zum Besten, sondern brachte die Zuschauer auch mit Klassikern wie "Naughty Girl" und "Halo" zum Ausrasten.

Während der Show gab es sogar noch eine kleine Überraschung: Ihre älteste Tochter Blue Ivy gesellte sich auf der Bühne dazu! "Blue Ivy kam während 'Brown Skin Girl' heraus. Sie sah erwachsen aus, tanzte mit und hatte ein Mikrofon, sang aber nicht", plauderte eine Quelle gegenüber Page Six aus.

Getty Images Beyoncé bei den Grammy Awards 2017

Getty Images Beyoncé im Oktober 2016 in New York

Getty Images Blue Ivy Carter und Beyoncé bei der "König der Löwen"-Premiere 2019

