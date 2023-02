Geständnis: Darum legte Ed Sheeran eine lange Netz-Pause ein

Er feiert sein Social-Media-Comeback! Ed Sheeran (31) war noch nie besonders aktiv, wenn es darum ging, seine Fans in den sozialen Medien über sein Leben upzudaten. Doch ganze zwei Monate gar kein Zeichen von sich zu geben, das war neu. Jetzt meldet sich der Sänger zurück und erklärt seinen Followern, warum sie in den vergangenen Jahren so wenig von ihm hörten: Deshalb postete Ed so wenig auf Social Media!

Auf Instagram offenbart der 31-Jährige in einem Video: "Ich weiß, dass ich die letzten paar Jahre nicht sehr aktiv auf Social Media war und auch wenig Kontakt zu meinen Fans aufgenommen habe." Wenn er etwas postete, sei dies oft nur komisch oder albern gewesen, meint er. Der "Perfect"-Interpret erklärt: "Ich hatte einige Turbulenzen in meinem Privatleben. Deshalb war mir nicht danach, online zu gehen und mich als jemand auszugeben, der ich nicht bin. Es hätte sich falsch angefühlt."

Der Musiker geht in seinem Video nicht weiter darauf ein, was sich hinter den "Turbulenzen" verbirgt. Doch was außer Frage steht: Bei Ed gab es in den vergangenen Jahren viele Veränderungen. Im Mai 2022 hatte er offenbart, dass er und seine Frau Cherry Seaborn (30) ihr zweites Kind erwarteten. Ihr erstes Kind hatte 2020 das Licht der Welt erblickt.

