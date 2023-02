Heidi Klums Vater Günther filmte die Geburten seiner Enkel!

Heidi Klums (49) Vater übernahm bei den Geburten seiner Enkel eine besondere Rolle! Die GNTM-Chefjurorin ist vierfache Mama. Zum ersten Mal schwanger war sie von dem Unternehmer Flavio Briatore (72). Noch vor der Geburt trennte sich das Paar und das Model lernte ihren späteren Mann Seal (59) kennen. Mit dem Sänger bekam die Blondine drei weitere Kinder. Heidis Vater Günther Klum (77) hielt die unvergesslichen Momente filmisch fest.

Dem Times Magazine erklärte die 49-Jährige, dass sie die Entbindung für ihre Kinder habe festhalten wollen. "Wenn sie es nicht sehen wollen, können wir es löschen", merkte Heidi außerdem an. Aber warum hatte ihr Partner nicht die Kamera übernommen? "Ich wollte Seal an meiner Seite haben, nicht beim Filmen", erinnerte sie sich. Die Frage, ob es ihr nicht unangenehm sei, ihren eigenen Vater einen solchen Moment aufnehmen zu lassen, verneinte die Vierfachmama energisch: "Ich hatte überhaupt kein Problem damit, dass mein Vater das gemacht hat. Ich bin sein Kind. Er hat mich gemacht! Also kann er zusehen, wie meine Kinder geboren werden. Für mich ist das völlig normal."

Seal war nicht nur bei der Geburt von Heidis erster Tochter Leni (18) dabei, er adoptierte sie auch. Bis heute haben der Musiker und seine Adoptivtochter ein enges Verhältnis zueinander. Gegenüber Entertainment Tonight erklärte der Brite: "Wir hatten schon immer diese Bindung."

Getty Images Heidi Klum, Januar 2023

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihren vier Kindern, Juli 2022

ActionPress Seal und Leni Klum im Januar 2023

