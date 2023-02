So lässig holt Ben Affleck seinen Sohn vom Basketball ab

Ben Affleck (50) weiß, wie es geht! Der US-amerikanische Schauspieler hat drei gemeinsame Kinder mit seiner Ex-Frau Jennifer Garner (50). Zusammen mit den Zwillingen seiner aktuellen Ehefrau Jennifer Lopez (53) ergibt das eine bunte Patchworkfamilie. Wie ernst der Oscar-Preisträger seine Vaterpflichten nimmt, halten Paparazzi immer wieder auf Bildern fest. Am Dienstag holte Ben seinen Sohn Samuel (10) vom Basketball ab: Dabei trug er ein total lässiges Outfit!

Wie HollywoodLife berichtet, besuchte der 50-Jährige gemeinsam mit seiner Mutter Chris Anne Boldt ein Basketballspiel seines jüngsten Kindes. Auf den Bildern scheint das Trio die Sporthalle gerade zu verlassen. Ben trug dabei eine orangefarbene karierte Jacke über einem beigen Pullover. Dazu kombinierte er eine legere Jeans und auffällige blaue Nikes. Sein 10-jähriger Sohn war noch in seinem weiß-blauen Sporttrikot und den dazu passenden Shorts zu sehen.

Erst vor Kurzem hatte Bens Frau J.Lo in "The Today Show" von ihrem neuen Familienglück mit dem dreifachen Vater geschwärmt. Im vergangenen Jahr sei das Paar mitsamt seinen Kindern zusammengezogen. "Es war eine wirklich emotionale Umstellung, aber gleichzeitig wurden all meine Träume wahr", hatte die Sängerin erklärt.

ActionPress Ben Affleck im Januar 2023

Splash News ; ActionPress Ben Affleck mit seinem Sohn Samuel

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Februar 2022

