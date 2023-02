Süßes Kugel-Update: Viviane Geppert zeigt ihren Babybauch

Viviane Geppert (31) versorgt ihre Fans mit einem süßen Schnappschuss! Die "Taff"-Moderatorin gab ihrem Partner vergangenes Jahr bei einer romantischen Trauung das Jawort. Vor einigen Wochen überraschte die Blondine ihre Community mit freudigen Neuigkeiten: Sie und ihr Mann erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Ihren Babybauch zeigte die Beauty bereits stolz im TV – jetzt teilt Viviane ein neues Foto mit ihrer Kugel.

Die 31-Jährige veröffentlichte auf ihrem Instagram-Profil ein Bild, das sie im Urlaub zeigt. "Kleiner Stimmungsaufheller an einem regnerischen Tag", schreibt Viviane unter dem Beitrag. Diese Zeit scheint sie offensichtlich zu vermissen und schwelgt in Erinnerungen: "Bring mich bitte zurück nach Kapstadt." Besonders niedlich: Auf dem Schnappschuss zeichnet sich deutlich Vivianes Babykugel ab, während sie in einer Jeans und einem weißen Top posiert.

Seine Schwangerschaft hatte das Model mit einem Instagram-Post verkündet. "Ich denke, es ist an der Zeit, unser kleines Geheimnis mit euch zu teilen. Von 2023 bis in die Unendlichkeit", ließ Viviane die User unter dem Schnappschuss wissen.

