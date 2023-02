"Superman: Legacy": 2025 soll der neue Superman-Film kommen

Die Fans des beliebten Superhelden müssen sich noch ein wenig gedulden! Seit knapp zehn Jahren begeisterte Henry Cavill (39) die Zuschauer als Superman im DC-Universum. Damit soll jedoch nun erst einmal Schluss sein, denn da der nächste Superman-Film einen früheren Abschnitt des Helden behandelt, wird die Rolle neu besetzt. Im Jahr 2025 können Fans dann den neuen Superman auf der großen Leinwand bestaunen!

Wie The Hollywood Reporter berichtet, soll "Superman: Legacy" am 11. Juli 2025 in den US-amerikanischen Kinos anlaufen. Darin gehe es darum, wie der beliebte Superheld seine Herkunft vom Planeten Krypton mit seiner menschlichen Erziehung im Gleichgewicht halte. Wer dabei jedoch Henrys Nachfolge antritt, sei noch nicht bekannt.

Der Drehbuchautor James Gunn (56) verriet den Grund für Henrys Superman-Aus zuvor auf Twitter. "Die Geschichte wird sich um einen früheren Abschnitt aus Supermans Leben konzentrieren", erklärte er. Demnach soll der Nachfolger des 39-Jährigen jünger sein. Dennoch freue sich James auf mögliche zukünftige gemeinsame Projekte mit dem Schauspieler.

