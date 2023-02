Fernbeziehung: Alles aus bei Kylie Minogue und ihrem Paul?

Kylie Minogue (54) soll wieder allein durchs Leben gehen! Zuletzt hatte sich die Sängerin für einen sehr großen Schritt entschieden: Nach 30 Jahren in London war sie zurück nach Melbourne gezogen, weil sie ihre Heimat Australien so sehr vermisst hatte. Ihr Freund Paul Solomons war allerdings in Großbritannien geblieben – die beiden wollten aber trotzdem um ihre Liebe kämpfen. Doch nun soll die Beziehung von Kylie und Paul zerbrochen sein.

Wie eine Quelle The Sun berichtet, soll die Musikerin sich nach fünf Jahren von ihrem Liebsten getrennt haben. "Kylie und Paul haben wirklich versucht, die Dinge zum Laufen zu bringen, aber letztendlich war der Zeitunterschied ein Killer", behauptet der Insider. Die große Entfernung zwischen ihnen habe es auch nicht möglich gemacht, sich mal übers Wochenende zu besuchen und Streitigkeiten zu klären.

Die Trennung wolle Kylie allerdings noch geheim halten, um kein Mitleid zu erregen. Dennoch sei der Informant sicher, dass sie wegen der Trennung kein "Trübsal blasen", sondern sich total auf ihre Karriere fokussieren werde. Die Musikerin und der Manager sollen auch noch weiterhin befreundet sein.

Anzeige

Getty Images Kylie Minogue im Januar 2020

Anzeige

Instagram / paulsolomonsgq Paul Solomons und Kylie Minogue an Weihnachten

Anzeige

Getty Images Kylie Minogue bei der Echo-Verleihung 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de