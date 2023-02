Krass! Das neue GNTM-Girl Ana ist mit einem Popstar liiert

Schon bald geht für die diesjährigen Kandidatinnen die spannende Reise bei Germany's next Topmodel los – und ein paar von Heidi Klums (49) Nachwuchsmodels bekommen mentale Unterstützung von ihren Boyfriends! In den vergangenen Staffeln kam es sogar schon vor, dass Freunde und Familie als Überraschungsgäste in die Modelvilla kamen. Einer Teilnehmerin drückt in diesem Jahr auch ein bekannter Star die Daumen: Die Titelanwärterin Ana ist nämlich mit dem Musiker Tom Gregory zusammen!

ProSieben gab jetzt schon vor Staffelstart einige Details zu den neuen Kandidatinnen preis – und dabei ging der Sender auch auf Anas Beziehung ein. "Ana ist mit einem echten Popstar liiert: Tom Gregory", erklärte die Produktion. Der gebürtige Brite feierte unter anderem mit seinen Songs "Fingertips", "Rather Be" und auch "Footprints" große Erfolge. Das Nachwuchsmodel und der Sänger haben sich laut dem Sender während der Arbeit bei seinem Musiklabel kennengelernt.

Während Tom bereits mit seiner Musik erfolgreich ist, arbeitet Ana noch an ihrem großen Traum! "Seit ich das erste Mal GNTM geschaut habe, wollte ich Model werden", betonte die 22-Jährige und fügte hinzu: "Schon in der Grundschule war das meine Antwort, wenn mich jemand gefragt hat, was ich denn mal werden will, wenn ich groß bin."

Tom Gregory im Juni 2022 in Los Angeles

Tom Gregory, britischer Musiker

Ana, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2023

