Erster Trailer: So dramatisch wird die neue GNTM-Staffel!

Die neue Staffel von Germany's next Topmodel ist vielversprechend! Am 16. Februar können sich die Fans wieder auf etwas gefasst machen: Heidi Klum (49) geht auf die Suche nach dem neuen Topmodel. So wurden vor wenigen Tagen bereits die ersten drei Kandidatinnen vorgestellt, nun folgten sogar schon die Top 29. Jetzt wird den Zuschauern ein weiterer Vorgeschmack auf die 18. Staffel gegeben: Ein neuer GNTM-Trailer garantiert jede Menge Drama!

Auf dem offiziellen Instagram-Account der Show wurde nun ein kurzer Clip mit einer Menge Ausschnitte der kommenden Staffel veröffentlicht. "Ich möchte das Schönste und das Beste aus euch herauskitzeln. Ihr müsst es mir nur zeigen", hieß es in Heidis Ansprache an die Kandidatinnen. Diese Forderung bringt jedoch einige Mädchen an ihre Grenzen: So fließen unter anderem beim Umstyling wieder jede Menge Tränen. Auch Fotoshootings in der Höhe sind für einige Teilnehmerinnen kein leichter Spaziergang.

Der kurze Clip wirft jedoch eine Frage auf: Wird es in der kommenden Staffel etwa wieder Best-Ager-Models geben? Denn in dem Video sind zwei Frauen im fortgeschrittenen Alter zu sehen – bei der Verkündung der Top 29 allerdings nicht. Ob demnach noch weitere Kandidatinnen dazu geholt werden oder ob sie doch schon von Anfang an dabei sind, wird sich schon bald zeigen.

Anzeige

ProSieben/Richard Hübner Emilia, Cassy, Nina, Olivia, Selma, Alina, Anya, Katja, Eliz und Melissa bei GNTM 2023

Anzeige

MEGA Die Dreharbeiten zur neuen GNTM-Staffel

Anzeige

MEGA Heidi Klum beim Dreh der 18. GNTM-Staffel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de