Nach Klinikdrama: Iris Klein will sich mit Peter aussprechen

Iris (55) und Peter Klein werden sich offenbar zusammensetzen! Zwischen den Eheleuten hängt der Haussegen gewaltig schief – und das alles im Auge der Öffentlichkeit: Peter soll seine Frau mit Yvonne Woelke (41) betrogen haben. Daraufhin erlitt die Mutter von Daniela Katzenberger (36) einen Nervenzusammenbruch und musste sogar per Hubschrauber ins Krankenhaus eingeliefert werden. Doch nun ist Iris zurück und will mit Peter reden!

"Ich habe mich selbst aus dem Krankenhaus entlassen und fliege schon bald wieder auf die Insel zurück, denn es gibt noch viel zu klären", verkündete sie unter einem Selfie auf Instagram. Die Unterstützung, die ihr von außen widerfahre, gebe Iris Kraft und helfe ihr bei ihrer Genesung. "Das Leben wird weitergehen und ich muss das irgendwie schaffen", zeigte die TV-Bekanntheit sich optimistisch.

Und offenbar will sie jetzt auch wirklich vernünftig mit ihrem Noch-Ehemann reden: Iris Management bestätigte gegenüber RTL, dass die beiden in Ruhe und ganz privat über die Gerüchte und Erlebnisse der vergangenen Tage sprechen wollen! "Sie wollen ihre Angelegenheiten klären", heißt es knapp in dem Statement.

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Reality-TV-Bekanntheit

ActionPress / Dirk Zengel Peter Klein und Yvonne Woelke am Flughafen

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Reality-TV-Bekanntheit

