Nach Tour-Absage: Ozzy Osbourne ist mit Gehstock unterwegs

Wie steht es um Ozzy Osbournes (74) Gesundheit? In den vergangenen Monaten machten schon einige besorgniserregende Nachrichten rund um den Black-Sabbath-Frontmann die Runde. Er leidet nicht nur an Parkinson, sondern musste sich 2022 auch noch einer großen Operation am Rücken unterziehen. Erst vor wenigen Tagen sagte der Musiker sogar seine Tour ab, weil er sich körperlich nicht dazu in der Lage fühlte. Auch äußerlich hat sich der Sänger verändert. Nun wurde Ozzy ganz ergraut und mit einem Gehstock gesichtet.

Auf neuen Bildern ist der 74-Jährige erstmals seit seiner Tour-Absage in der Öffentlichkeit in Los Angeles zu sehen. Dabei wirkte der "Dreamer"-Interpret recht gebrechlich und stützte sich auf einen Gehstock. Sein Haar trägt Ozzy aber wie gewohnt lang – nur die Farbe ist noch recht ungewohnt. Anstatt seiner dunklen Mähne trägt der Brite inzwischen sein natürliches Grau.

Dass er nicht wieder wie gewohnt performen kann, trifft den sechsfachen Vater hart. Gegenüber Yahoo Entertainment hatte er Anfang des Jahres noch deutlich gemacht, wie sehr ihm sein Job fehle. "Ich will einfach nur zurück auf die Bühne. Ich muss zurück auf diese Bühne. Es macht mich wahnsinnig, dass ich das nicht kann", hatte Ozzy geklagt.

Anzeige

Getty Images Ozzy Osbourne, Musiker

Anzeige

MEGA Ozzy Osbourne im Januar 2023

Anzeige

Getty Images Ozzy Osbourne, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de