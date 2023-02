Wird Lionel Messi bei Fußball-WM 2026 nun doch dabei sein?

Lionel Messi (35) lässt sich eine Hintertür offen. Für den Fußballspieler ging vergangenen Dezember ein großer Traum in Erfüllung: Mit der argentinischen Mannschaft holte sich der Stürmer den langersehnten Weltmeistertitel in Katar. Vor dem Finale hatte der Sportler verkündet, dass es das letzte große Turnier seiner Karriere sein wird. Doch der dreifache Vater scheint sich diesbezüglich umentschieden zu haben. Lionel könnte bei der nächsten WM nun doch mit von der Partie sein!

Die Bombe ließ der 35-Jährige beim Interview mit der Sportzeitung Olé platzen. "Ich weiß nicht, was die nächsten vier Jahre mit mir passiert. Ich spiele unendlich gerne Fußball und so lange ich mich gut fühle und Spaß am Sport habe, werde ich weitermachen", erklärte Lionel seine Beweggründe. Allerdings fügte er noch hinzu: "Natürlich ist es eine lange Zeit bis zur nächsten WM. Da kann viel passieren..."

Bei einem vorherigen Gespräch mit Olé hatte es sich vor einigen Monaten noch ganz anders angehört. "Das Finale ist meine letzte Partie bei einer Fußball-Weltmeisterschaft und auf diese Weise aufzuhören, ist das Beste", entgegnete Lionel. Sicher ist jedenfalls: Mit seinem Sieg kann er sich keinen schöneren Abgang vorstellen.

Getty Images Lionel Messi bei der Siegerehrung der WM in Katar

Getty Images Lionel Messi, Fußballstar

Instagram / leomessi Lionel Messi, Fußballspieler

