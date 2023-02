Britney Spears 2.0? Heidi Klum zeigt eine wilde Tanzeinlage

Nimmt sich Heidi Klum (49) hier etwa ein Vorbild an Britney Spears (41)? Die Popsängerin fällt immer wieder durch wilde Beiträge auf Social Media auf – besonders ihre Tanzvideos, in denen sie sich immer gleich wie wild vor der Kamera dreht und ihre Gliedmaßen herumschleudert, sind legendär. Doch nun macht ihre eine andere Promidame in Sachen Tanzeinlagen Konkurrenz: Heidi wirbelt vor der Kamera herum!

In ihrer Instagram-Story zeigte Heidi, wie sie sich offenbar auf ein Konzert des DJs Tiësto einstimmte: In einem hautengen schwarzen Ganzkörperanzug mit Cut-outs dreht und wendet sie sich vor dem Spiegel. Auch eine Tanzeinlage, in der das Model seinen Hintern in die Kamera schwenkt und wild mit den Armen wackelt, durfte nicht fehlen. Scheint, als fühle sich Heidi sichtlich wohl!

Zuletzt hatte sie sowieso ihre Liebe zum Tanzen wiederentdeckt: Auch im Trailer zur neuen GNTM-Staffel kreist die Chef-Jurorin fleißig die Hüften! Dass das wirklich sie ist, bezweifelten die Fans aber: "Wer ist die Schattentänzerin? Diese Skills hat Klum garantiert nicht" oder "Die Tänzerin im Schatten ist aber niemals Heidi. Das ist eine Profi-Ballerina oder Rhythmische-Sportgymnastik-Tänzerin", waren nur einige der kritischen Meinungen.

Instagram / britneyspears Britney Spears im September 2022

Getty Images Heidi Klum, Januar 2023

Rankin Heidi Klum, "Germany's next Topmodel"-Host

