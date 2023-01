Trennung Adé? Katie Price trägt ihren Verlobungsring wieder

Finden Katie Price (44) und Carl Woods (33) doch wieder zueinander? Anfang des Jahres hatte die britische Reality-TV-Bekanntheit bekannt gegeben, dass sie und der einstige UK-Love Island-Teilnehmer in Zukunft getrennte Wege gehen würden. Und das, obwohl die zwei bereits Hochzeitspläne geschmiedet hatten. Als frischgebackener Single sorgte die Unternehmerin zuletzt mit Beauty-OPs und wilden Partys für Schlagzeilen – doch gibt es für das Ex-Paar noch eine Chance? Katie trägt ihren Verlobungsring nämlich wieder!

Im Netz teilte Katie erst kürzlich einen Schnappschuss von sich, mit dem sie für eine Modemarke warb. Mehr als ihr Pullover fiel jedoch der dicke Klunker auf, den sie auf der Aufnahme an ihrem rechten Ringfinger trägt. Dabei soll es sich ausgerechnet um den über 55 Tausend Euro teuren Verlobungsring handeln, den ihr Ex Carl ihr an den Finger gesteckt hatte. Das behauptete zumindest The Sun. Ob die zwei nach ihrer Auszeit doch nicht ohneeinander können?

Auch Carl heizte die Gerüchteküche erst kürzlich an – dabei ging es jedoch nicht um ein Liebescomeback mit Katie. Vielmehr vermuteten Fans des 33-Jährigen, dass er mit seiner Kosmetikerin anbandeln würde. "Die beiden sehen nach einem glücklichen Pärchen aus. Ich wette, die zwei daten sich schon", hieß es unter anderem in der Kommentarspalte unter einem Instagram-Pic , das Carl mit der jungen Dame geteilt hatte.

Getty Images Carl Woods mit Katie Price, Mai 2022

Instagram / https://www.instagram.com/katieprice/ Katie Price im Januar 2023

Instagram / carljwoods Carl Woods mit seiner Kosmetikerin im Dezember 2022

