Affären-Gate: Yvonne Woelke bekommt Shitstorm im Netz

Jetzt muss sie starke Nerven haben. Die Schauspielerin Yvonne Woelke (41) ist eigentlich nur als Begleitung für Dschungelcamp-Teilnehmerin Djamila Rowe (55) nach Australien geflogen. Auch Peter Klein sollte eigentlich nur als Begleitperson im Hotel fungieren – bis seine Frau Iris Klein (55) ihm eine Affäre mit Yvonne vorwarf. Daraus entwickelte sich ein riesiges Drama, das durch verdächtige Bilder von Yvonne und Peter beim Rückflug aus Australien verstärkt wurde. Yvonne muss sich deswegen jetzt einem gewaltigen Shitstorm stellen.

Auf Instagram postete die 41-Jährige eine Aufnahme aus Australien, die sie mit einem Koala zeigte. Die Follower interessierten sich jedoch weniger für das süße Zweiergespann, sondern gaben klar und deutlich ihre Meinung zu dem Affären-Gate ab. "Oh, gibt es wohl keine Streicheleinheiten von Peter mehr, so ein Pech", lautete ein provokanter Kommentar. Und auch andere User ließen ihren persönlichen Frust unter dem Bild aus: "Wurde das Ganze nur inszeniert für mehr Fame und Geld?" oder "Hat Peter das Foto gemacht?".

Zwischen den überwiegend negativen Kommentaren hat Yvonne allerdings auch einige treue Fans, die in dieser schwierigen Zeit zu ihr halten. "Lass' all die unterirdischen Beleidigungen nicht an dich heran. Egal was lief, niemand hat das Recht, dich zu verurteilen und zu beleidigen", lauteten einige aufbauenden Worte.

Anzeige

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke im Februar 2023

Anzeige

ActionPress / Dirk Zengel Peter Klein und Yvonne Woelke am Flughafen

Anzeige

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de