Augenzeuge hat Yvonne Woelke und Peter Klein knutschen sehen

So langsam fällt es wohl schwer, Peter Klein noch zu glauben! Seine Frau Iris Klein (55) wirft dem Reality-TV-Star vor, sie nach 17 Jahren Ehe betrogen zu haben. Angeblich soll er seinen Australien-Aufenthalt als Lucas Cordalis (55) Dschungelcamp-Begleitung genutzt haben, um Djamila Rowes (55) bester Freundin Yvonne Woelke (41) näherzukommen. Zwar bestreiten die beiden nach wie vor eine Affäre, doch mehrere Hinweise sprechen gegen sie – so auch ein Video, dass sie offenbar küssend in einem Aufzug zeigt. Nun schwört ein Augenzeuge: Auch er hat Peter und Yvonne knutschen sehen!

Bei "Punkt 6" sagte die Quelle, die die beiden wohl am Frankfurter Flughafen nach ihrer Australien-Ankunft gesichtet hat, aus: "Ich hab die schon knutschend [...] gesehen." Weiter betonte der Zeuge: "Als die in den Fahrstuhl eingestiegen sind, habe ich noch mal gesehen, wie die miteinander rumgeküsst haben." Beweise habe der Insider nicht, aber er sei sich ganz sicher, dass es sich um Yvonne und Peter gehandelt hat – und dass sie verliebt gewirkt haben.

Peter und Iris' Familie ist auch langsam zwiegespalten. Während Schwiegersohn Lucas nach wie vor nicht an eine Affäre glaubt, hält Jennifer Frankhauser (30) inzwischen zu ihrer Mama – auf Instagram betonte sie gestern: "Nach den letzten Bildern, die ich gerade zugeschickt bekommen habe, nehme ich alles zurück. Ich wollte das anscheinend bis zuletzt nicht wahrhaben und weiß nicht mehr, was man glauben kann." Die Situation sei für sie wie "ein wahr gewordener Albtraum".

Instagram / peterklein_official Peter Klein, ehemaliger Sommerhaus-Kandidat

ActionPress / Dirk Zengel Peter Klein und Yvonne Woelke am Flughafen

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Reality-TV-Bekanntheit

