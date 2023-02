Daniela Katzenberger brauchte Pause vom Iris-Peter-Drama

Das Drama der vergangenen Wochen war offenbar zu viel für Daniela Katzenberger (36). Nachdem Lucas Cordalis (55) im Rahmen des Dschungelcamps in den australischen Urwald zog, nahm das Drama seinen Lauf. Der Grund: Seiner Begleitperson Peter Klein wurde vorgeworfen, seine Frau Iris Klein (55) betrogen zu haben. Nach den Geschehnissen der vergangenen Tage musste die Mutter der Katze sogar in ein Krankenhaus geliefert werden. Inzwischen ist Iris wieder zu Hause und will sich mit Peter zusammen an einen Tisch setzen. Auch Daniela muss nach dem Drama erst einmal aufatmen!

Via Instagram meldet sich Daniela am Samstag mit einer Aufnahme bei ihren Fans, die sie samt Bademantel und Handtuch auf dem Kopf zeigt – offenbar musste die 36-Jährige nach dem Betrugsdrama um ihre Mutter endlich mal wieder durchatmen und sich eine ordentliche Pause gönnen. "War jetzt eine Stunde bei gefühlt 1000 Grad baden und habe erst mal alle Emotionen der letzten Wochen gekillt und rausgeschwitzt", teilt sie ihren Fans mit und unterstreicht ihre Situation mit einer Reihe an wütenden und traurigen Emojis.

Ob sich die Gemüter von nun an wieder beruhigen werden? Immerhin verkündete das Management von Iris erst kürzlich, dass die zwei aktuell dabei seien, ihre Angelegenheiten privat zu klären. "Es konnte noch kein Ergebnis erzielt werden, in welche Richtung es geht, ist unklar. Dazu ist Iris momentan einfach zu verletzt und getroffen", hieß es. Außerdem sei das gemeinsame Aufeinandertreffen "sehr lautstark und impulsiv gewesen".

Instagram / danielakatzenberger Iris Klein mit ihrer Tochter Daniela Katzenberger

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und ihre Mutter Iris Klein

Instagram / peterklein_official Peter mit seiner Frau Iris Klein, April 2022

