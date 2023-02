Nach Aussprache: Iris und Peter Klein wollen ihre Ehe retten

Gibt es jetzt doch ein Happy End? Iris (55) und Peter Klein sorgten in den vergangenen Wochen für jede Menge Schlagzeilen. Während ihr Schwiegersohn Lucas Cordalis (55) im Dschungelcamp um die Krone kämpfte, warf Iris ihrem Partner vor, sie mit Yvonne Woelke (41) betrogen zu haben. Aufgrund des Fremdgeh-Dramas ging es der Mutter von Daniela Katzenberger (36) sogar so schlecht, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Jetzt trafen sich Iris und Peter zur Aussprache – und wollen offenbar ihrer Liebe eine zweite Chance geben!

Zuvor wurde berichtet, dass sich Iris und Peter trafen, um ihre Angelegenheiten privat zu klären. Das haben die beiden jetzt offenbar getan. "Die Aussprache war sehr lautstark und impulsiv", verriet ihr Management gegenüber RTL. "Es konnte noch kein Ergebnis erzielt werden, in welche Richtung es geht, ist unklar. Dazu ist Iris momentan einfach zu verletzt und getroffen", hieß es weiterhin. Dennoch sollen sie ihre Beziehung nicht von heute auf morgen ganz aufgeben wollen.

"Da die beiden seit 20 Jahren ein Paar sind und sich sehr lieben, sind beide an einem Happy End interessiert", teilte das Management mit. Doch eine gute Nachricht gibt es: Iris ist nach ihrem Krankenhausaufenthalt am vergangenen Mittwoch inzwischen wieder auf dem Weg der Besserung.

Iris Klein

Yvonne Woelke und Peter Klein am Flughafen in Frankfurt

Iris und Peter Klein im Dezember 2021

