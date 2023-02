Drei Torten: So dekadent feiert Cristiano Ronaldo Geburtstag

Cristiano Ronaldo (38) zieht an seinem Geburtstag alle Register. Der Fußballstar hat einige turbulente Monate hinter sich. Nachdem er mehrfach gegen seinen Verein Manchester United geschossen hatte, setzte dieser ihn vor die Tür. Mittlerweile hat er einen neuen Klub gefunden: Seit Januar kickt er für den saudi-arabischen Verein Al-Nassr. Und jetzt hat er einen weiteren Grund zum Feiern, denn er wird 38 Jahre alt. Und zu seinem Geburtstag tischt Cristiano ordentlich auf!

Bei Instagram teilt Cristiano einige Schnappschüsse von seiner Geburtstagsfeier. Darauf ist er Arm in Arm mit Freundin Georgina Rodriguez (29), seinem Sohn Cristiano Ronaldo Jr. (12) und einigen seiner Mannschaftskollegen zu sehen. Vor der grinsenden Truppe steht auf dem Tisch aber nicht nur eine Geburtstagstorte, sondern gleich drei. "Vielen Dank an alle für die lieben Geburtstagsnachrichten. Ich bin dankbar, den Tag mit meiner Familie und meinen Freunden verbracht zu haben", schreibt das Geburtstagskind gerührt.

Für Cristiano könnte es gerade offenbar nicht besser laufen. In seinem neuen Verein scheint er auch angekommen zu sein. Vergangenen Freitag konnte er sein erstes Tor in der saudischen Profiliga erzielen. Wie The Sun erklärt, konnte er im Match gegen Al Fateh das rettende Unentschieden erzielen, nachdem er in den ersten beiden Spielen torlos geblieben war.

Cristiano Ronaldo (m.) an seinem Geburtstag

Cristiano Ronaldo im Januar 2023

Cristiano Ronaldo im Januar 2023

