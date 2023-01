Bestätigt: Dann wird Ronaldo erstmals für Al-Nassr kicken!

Cristiano Ronaldo (37) darf endlich wieder angreifen! Der Profi-Kicker ist am 30. Dezember zum saudi-arabischen Fußballverein Al-Nassr gewechselt. Bislang durfte er sein Können dort aber nicht unter Beweis stellen. Denn der Portugiese musste noch eine Strafe von zwei Sperren verbüßen, nachdem er im vergangenen Jahr einem Jungen nach einem verlorenen Spiel mit Manchester United voller Wut das Handy aus der Hand geschlagen hatte. Jetzt bestätigt Al-Nassr: An diesem Tag wird Ronaldo sein Debüt im neuen Verein geben!

The Sun will wissen, dass der 37-Jährige am 19. Januar erstmalig für seinen neuen Verein spielen darf. Das hätte Al-Nassr-Chef Rudi Garcia bestätigt. Angeblich äußerte er: "[Es] wird nicht im Al-Nassr-Trikot sein." Stattdessen soll es "eine Mischung aus Al-Hilal und Al-Nassr sein...". Er werde also in einer Mannschaft spielen, die sich sowohl aus Kickern des aktuellen saudischen Tabellenführers als auch aus dem letztjährigen Meister zusammensetzt. Das Match soll gegen Paris Saint-Germain stattfinden – somit kommt es dann zu einem Wiedersehen mit Ronaldos Rivalen Lionel Messi (35).

Wie The Sun ebenfalls berichtet, sei das Volk Saudi-Arabiens wegen Ronaldos Ankunft ganz aus dem Häuschen. Um den bestbezahlten Fußballer der Welt gebührend zu feiern, wurde sogar sein Gesicht auf das Burj Khalifa, das höchste Gebäude der Welt, projiziert. Das Bild war mit dieser Botschaft versehen: "CR7 - Willkommen in Arabien."

Instagram / alnassr_fc Cristiano Ronaldo mit seinem neuen Trikot und einem Vereinsoffiziellen

Getty Images Cristiano Ronaldo bei EM 2020

Getty Images Cristiano Ronaldo im Oktober 2022

