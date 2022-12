Vanessa Tamkan ist frisch verliebt: Ist das hier ihr Neuer?

Hat dieser Beau Vanessa Tamkans (25) Herz erobert? Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin gab im Sommer überraschend das Ende ihrer Ehe mit Roman Tamkan bekannt. Seitdem schien es keinen Mann an der Seite der Blondine zu geben – bis jetzt: Denn im Netz teilte Vanessa nun ein Video, das sie in liebevollen Posen mit einem Unbekannten zeigt. Könnte dahinter dieser Heidelberger Unternehmer stecken?

Den Namen ihres Liebsten nannte Vanessa bisher nicht – doch der Mann auf den Fotos sieht Christoph, dem Gründer einer Job- und Recruiting-Plattform, ähnlich. Auf seinem Profil zeigt der sich abenteuerlustig – "Never not exploring" steht dort neben einem Globus-Emoji. Neben der Geschäftsführung seines Internet-Unternehmens betreibt der Blondschopf nach eigenen Angaben noch einen Podcast. Im Netz kündigte Vanessa zudem an, in nächster Zeit häufiger in Heidelberg zu sein.

Mit einem Gerücht räumte Vanessa jedoch ganz schnell auf: Denn zahlreiche Fans schrieben ihr Nachrichten, weil sie in ihrem Neuen Comedian Luke Mockridge (33) erkannt haben wollen. "Nein, ich bin nicht mit Luke zusammen", schrieb sie belustigt in ihrer Story.

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan, Influencerin

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan mit ihrem Freund

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan, Influencerin

Findet ihr die Ähnlichkeit zu Luke auch so bestechend? Ja, schon irgendwie. Nein, überhaupt nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



