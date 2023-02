Nach Karriere-Aus: Tom Brady teilt Bilder von seinen Kids

Tom Brady (45) schwelgt in Erinnerung. Der Football-Spieler hatte im vergangenen Jahr zunächst seine Sportler-Karriere beendet, nur um ein paar Wochen später wieder auf den Platz zurückzukehren. Das hat den US-Amerikaner einiges gekostet: Seine Frau Gisele Bündchen (42) war davon alles andere als begeistert – im Herbst 2022 folgte dann die Scheidung. Nachdem seine Ehe in die Brüche gegangen ist, verkündete er vor wenigen Tagen sein endgültiges Ende als Quarterback. Jetzt teilte Tom Bilder aus seiner Zeit als Footballer, worunter sich auch einige Schnappschüsse mit seinen Kids befinden.

In seiner Instagram-Story postete der dreifache Vater einige Fotos, wobei die mit seinen Sprösslingen am meisten hervorstechen. So sieht man den 45-Jährigen unter anderem mit seinen Söhnen John und Benjamin (13) am Spielfeldrand posieren. Eine weitere Aufnahme zeigt seine beiden Jungs gemeinsam mit seiner Tochter Vivien am Kuscheln. Auch ein Foto vom Golfspiel mit seinen Liebsten fügte der Ex-Sportler hinzu.

Diese Bilder verdeutlichen, dass Tom seinen Ausstieg nutzen will, um sich auf seine Kinder zu konzentrieren, weshalb er die meiste Zeit in Miami sein wolle. "Uns wurde gesagt, dass er ein extrem hingebungsvoller Vater für seine Kinder ist", hatte ein Insider gegenüber TMZ verraten.

Anzeige

Instagram / tombrady Tom Bradys Kinder John, Vivian und Benjamin

Anzeige

Instagram / tombrady Tom Bradys Kinder John, Benjamin und Vivian

Anzeige

Getty Images Tom Brady mit seiner Tochter Vivian und seinen Söhnen John und Benjamin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de