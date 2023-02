So verabschiedete sich Herzogin Meghan von Herzensprojekt

Herzogin Meghan (41) hat eine schöne Botschaft hinterlassen. Die US-Amerikanerin war als Schauspielerin tätig und vor allem für ihre Rolle in der Anwaltsserie Suits bekannt. Seit ihrer Verlobung mit Prinz Harry (38) im November 2016 distanzierte sie sich nicht nur von ihrem Leben als Schauspielerin, sondern wurde auch im Netz inaktiv. Und das, obwohl sie seit drei Jahren einen Blog geführt hatte. Auf diesem hatte sich Meghan mit rührenden Worten von ihren Lesern verabschiedet.

Auf ihrem Blog The Tig kann man sich auch heute noch ihren letzten Beitrag ansehen, den sie im April 2017 veröffentlicht hatte. "An alle meine Tig-Freunde. Nach fast drei wunderschönen Jahren in diesem Abenteuer mit euch ist es an der Zeit, The Tig Lebewohl zu sagen", heißt es in ihrem Beitrag. "Was als leidenschaftliches Projekt begann (mein kleiner Motor, der etwas bewirken konnte), hat sich zu einer erstaunlichen Gemeinschaft von Inspiration, Unterstützung, Spaß und Frivolität entwickelt. Ihr habt mir die Tage verschönert und diese Erfahrung mit so viel Freude gefüllt", hatte sich die zweifache Mutter bei ihren Lesern bedankt. Nur wenige Monate später hatten sie und Harry ihre Verlobung bekannt gegeben.

Auch wenn sie sich seit der Hochzeit mit dem britischen Prinzen aus der Social-Media-Welt zurückgezogen hatte, hat sie Alternativen gesucht. So startete sie im August 2022 ihren Podcast "Archetypes", in denen sie mit Gästen über die gesellschaftlich auferlegten Etiketten der Frauen diskutiert. Dafür gewann sie sogar einen People's Choice Award.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan beim Geburtstag von König Charles III.

Getty Images Herzogin Meghan im September 2012

Getty Images Herzogin Meghan im April 2020

