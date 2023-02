Cher und ihr Lover Alexander wieder Hand in Hand unterwegs

Zwischen Cher (76) und Alexander Edwards scheint es bestens zu laufen! Die Sängerin und der Musikproduzent lernten sich im September letzten Jahres auf der Pariser Fashion Week kennen. Gleich am darauffolgenden Monat bestätigte die Musikikone ihre Beziehung zu dem 40 Jahre jüngeren Alexander. Einen großen Diamantring hat sie auch schon geschenkt bekommen. Neue Bilder zeigen nun, dass Cher und Alexander die Finger einfach nicht voneinander lassen können!

Schnappschüsse, die Just Jared vorliegen, zeigen das Paar Hand in Hand zur Pre-Grammy-Party im Matsuhisa in Beverly Hills gehen. Beide sind im lässigen, aber schicken Look gestylt. Während der 36-Jährige das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht bekommt und seiner Freundin liebevolle Blicke zuwirft, sieht die "Welcome To Burlesque"-Interpretin etwas ernster drein. Trotzdem liegen hier definitiv Funken in der Luft...

Musik- und Mode-Fans durften sich bei den Grammys über extravagante Looks und aufwendige Bühnenperformances freuen. Unter anderen dabei sind Künstler waren Lizzo (34), Sam Smith (30) und die aus Deutschland stammende Kim Petras (30). Comedian Trevor Noah moderierte die 65. Verleihung moderieren.

Twitter / cher Cher und Alexander Edwards, Januar 2023

ActionPress Cher und Alexander Edwards in West Hollywood

Getty Images Lizzo im November 2022

