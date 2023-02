Cristiano Ronaldos Geburtstag: So süß gratuliert Georgina!

Cristiano Ronaldo (38) kann sich über liebevolle Geburtstagsgrüße freuen! Der Profikicker und seine Freundin Georgina Rodriguez (29) hatten zuletzt eine schwere Zeit durchgemacht. Der Grund: Der Sportler und seine Liebste hatten im vergangenen April den Verlust eines ihrer Zwillingsbabys verkraften müssen. Seitdem teilten die beiden immer wieder, wie sehr sie sich aufeinander verlassen könnten. Auch an seinem Geburtstag kann sich Cristiano über viel Liebe von Georgina freuen!

Via Instagram teilte Georgina am Montag einen niedlichen Schnappschuss, mit dem sie ihrem Liebsten nachträglich zu seinem 38. Geburtstag gratuliert. Darauf ist zu sehen, wie es sich das Paar auf einer sonnigen Terrasse auf nur einem Stuhl gemütlich macht, während sich das Model mit einem Bein liebevoll an das Geburtstagskind schmiegt. "Verliebt in dich und in das, was wir zusammen sind", lauteten Georginas Worte an die "Liebe ihres Lebens".

Seinen Ehrentag feierte der Fußballstar mit seinen besten Freunden und tischte dafür ordentlich auf. Neben gemeinsamen Bildern mit seinen Partygästen sind vor allem die drei riesigen Torten nicht zu übersehen. "Vielen Dank an alle für die lieben Geburtstagsnachrichten. Ich bin dankbar, den Tag mit meiner Familie und meinen Freunden verbracht zu haben", freute sich Cristiano.

Instagram / georginagio Georgina Rodriguez und Cristiano Ronaldo im Juni 2022

Instagram / georginagio Georgina Rodriguez und Cristiano Ronaldo im Dezember 2022

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo (m.) an seinem Geburtstag

