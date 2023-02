Ehe-Drama: Peter Klein und Yvonne schreiben sich heimlich!

Steht eine Versöhnung zwischen Iris (55) und Peter Klein doch auf der Kippe? Die einstige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin macht aktuell eine schwere Zeit durch. Der Grund: Sie behauptet, dass ihr Ehemann sie mit Yvonne Woelke (41) betrogen habe. Nachdem die Mutter von Daniela Katzenberger (36) nach den Strapazen sogar in ein Krankenhaus gebracht worden war, wollten sich die Eheleute aussprechen. Doch von einer Versöhnung fehlt nun jede Spur. Denn wie Iris jetzt verriet, stehen Peter und Yvonne noch immer in Kontakt!

In ihrer Instagram-Story gab Iris nun ein weiteres Update zum Streit mit ihrem Ehemann. Allzu versöhnlich klangen die Worte der 55-Jährigen jedoch nicht – im Gegenteil. "Peter und Yvonne schreiben sich immer noch heimlich. Gestern Abend wieder... So viel zum Thema 'Er will die Ehe retten'!", teilte sie ihren Followern mit und forderte Peter und Yvonne weiter dazu auf, die angebliche Affäre zuzugeben. Ihr genüge nur ein Blick auf das Handy ihres Mannes, um zu sehen, dass die beiden sich immer noch schreiben. "Beide verlogen", wetterte Iris dazu.

Nachdem sich Iris und Peter für ein privates Gespräch zusammen trafen, erklärte das Management der Eheleute noch, dass die beiden ihre Beziehung nicht von heute auf morgen aufgeben wollen. "Da die beiden seit 20 Jahren ein Paar sind und sich sehr lieben, sind beide an einem Happy End interessiert", hieß es in einem Statement gegenüber RTL. Ob die beiden wieder zueinanderfinden werden, bleibt also abzuwarten.

ActionPress / Dirk Zengel Yvonne Woelke und Peter Klein am Flughafen in Frankfurt

ActionPress / Dirk Zengel Yvonne Woelke und Peter Klein am Flughafen in Frankfurt

ActionPress Peter und Iris Klein, April 2022

