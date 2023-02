Nach Angelina Panneks Kritik: Samira Cilingir feuert zurück

Das lässt Samira Cilingir nicht auf sich sitzen. Die Influencerin und ihr Mann Yasin Cilingir (32) hatten sich im Netz einen Scherz erlaubt: Sie teilten ein Video, in dem ihr Sohn Malik in seinem Kinderzimmer weint, anstatt zu schlafen. Weil die beiden Eltern selbst total fertig von den nächtlichen Strapazen waren, versuchte Filip Pavlovic (28) das Problem zu lösen, ließ mit seinem Auftauchen jedoch den Kleinen noch lauter schreien. Das brachte die Eltern zum Lachen – Angelina Pannek (31) fand das aber überhaupt nicht lustig und äußerte Kritik. Nun bezog Samira wiederum Stellung.

In ihrer Instagram-Story reagierte die Beauty auf Angelinas Aussage, dass sie es ekelhaft finde, dass man mit der Angst des Kindes Reichweite erzielen wolle. Das nahm sich die einstige Love Island-Teilnehmerin sehr zu Herzen. "Jede Mama weiß, wie emotional man in der Schwangerschaft ist und gerade ich, wo man mir sagt, dass es zu 50 Prozent eine Fehlgeburt werden wird", machte sie ihren Ärger deutlich und sprach vermutlich direkt Angelina an: "Wie kann man als Mutter, die in der Öffentlichkeit steht, einen Menschen so runterziehen, sodass ihre ganzen Follower mir negative Sachen schreiben, was ich null gebrauchen kann. Das nenne ich Fremdschämen und keinen Anstand."

Das war aber noch nicht alles, denn Samira erklärte auch, dass die einstige Bachelor-Teilnehmerin das Verhalten des Kleinen falsch gedeutet habe: "Unser Sohn bockt zurzeit sehr rum […]! Ich meinte vorher zu [Filip]: 'Er wird ausrasten, weil er keinen Bock auf dich hat.' Er meinte daraufhin: 'Ich werde es versuchen, vielleicht schaffe ich es' […]. Diese Reaktion macht er immer dann, wenn er nicht das bekommt, was er möchte."

Instagram / samira.bne Samira Cilingir im November 2021

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek, Influencerin

