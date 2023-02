Kind weint: Angelina Pannek schießt gegen Familie Cilingir

Angelina Pannek (31) teilt ihre Meinung mit! Die Influencerin und ihr Mann Sebastian Pannek (36) sind im vergangenen September zum zweiten Mal Eltern geworden. Auch wenn sie im Netz gerne Einblicke in ihren Alltag gewähren, halten sie ihre Kinder aus der Öffentlichkeit heraus. Die einstige Bachelor-Teilnehmerin kritisierte nun aber dafür andere Eltern im Netz für ihren Umgang mit ihrem Kind: Angelina regte sich über Yasin (32) und Samira Cilingir auf.

Yasin und Samira posteten ein Video auf Instagram, in dem sie auf dem Sofa sitzen, während ihr Sohn im Nebenzimmer weint. Weil keiner der beiden aufstehen möchte, übernimmt ihr Freund Filip Pavlovic (28). Während die Eltern auf einem Tablet mittels Babykamera zusehen, öffnet der einstige Dschungelkönig in der Hocke die Tür des Kinderzimmers. Davor erschreckt sich der Kleine allerdings total und schreit noch mehr. "Ich finde das so was von ekelhaft", reagierte Angelina in ihrer Story auf dieses Video und ärgerte sich: "Auf Kosten des Kindes Reichweite erzielen? Die Wut oder Angst belächeln? Mein Gott ist das Internet scheiße."

Für Angelina sind ihre Kinder ihr Ein und Alles. Ihre Fans sind daher der Meinung, dass sie durch das Mutter-Dasein total aufgeblüht sei, denn sie wirke viel geerdeter und glücklicher. "Ich würde mal behaupten, dass das eher die Außenwahrnehmung ist, ich kriege das sehr viel zu lesen in den letzten Jahren. Im Endeffekt: Ich bin immer gleich geblieben", hatte die 31-Jährige klargestellt.

Anzeige

SplashNews / ActionPress Sebastian und Angelina Pannek, Reality-TV-Stars

Anzeige

Instagram / samira.bne Samira, Yasin Cilingir und ihr Sohn Malik

Anzeige

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek im Februar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de