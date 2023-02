Nach ihrem Tod: Tristan Thompson entschuldigt sich bei Mama

Tristan Thompson (31) widmet seiner verstorbenen Mutter liebevolle Worte! Anfang Januar wurden traurige Neuigkeiten publik: Die Mutter des Basketballstars verstarb ganz plötzlich. Ebenso wie seine Ex Khloé Kardashian (38) stand dem Sportler auch seine einstige Schwiegermutter Kris Jenner (67) bei der Beerdigung bei. Wochen nach dem Ableben seiner geliebten Mutter widmet Tristan ihr nun liebevolle Worte – und entschuldigt sich sogar!

"Ich bin fassungslos. Ich befinde mich in der tiefsten Phase der Trauer und des Kummers. Meine Seele ist leer, während ich mich damit abfinde, dass meine größte Unterstützerin und Superheldin nicht mehr da ist", lauten die ersten Worte des 38-Jährigen, mit denen er seine Mutter Andrea Thompson in Ehren hält. Dabei erklärt der Sportler auch, dass ihm Tränen über die Wangen liefen, während er den Instagram-Brief verfasste.

Tristan bereue sein Verhalten der vergangenen Jahre und fügt hinzu, dass er seine "beste Freundin" niemals enttäuschen wollte. "Es tut mir leid, Mama, dass ich so viele falsche Entscheidungen in meinem Leben getroffen habe. [...] Du hast mich besser erzogen als das, was ich dir zeigen konnte", heißt es in seinem emotionalen Statement weiter. Ob er damit seine Affären und das Vaterschaftsdrama um die The Kardashians-Protagonistin meint, ist nicht bekannt.

Instagram / krisjenner Andrea, Tristan Thompson, Kris Jenner und Khloé Kardashian

Getty Images Tristan Thompson, NBA-Star

Getty Images Tristan Thompson, Profi-Basketballer

