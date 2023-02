Nach Knast: Boris Becker besucht seine Familie in der Heimat

Der dreifache Wimbledon-Sieger Boris Becker (55) hatte im vergangenen Jahr mehrere Monate in Großbritannien hinter Gittern verbracht! Der Grund: Im April 2022 war der deutsche Tennis-Star wegen Insolvenzverschleppung zu insgesamt zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Im Dezember war der Ex-Sportler dann aber frühzeitig entlassen und nach Deutschland abgeschoben worden. Jetzt stattete Boris seiner Familie in seinem Heimatort einen Besuch ab!

Auf seinem Instagram-Profil teilte der 55-Jährige jetzt zwei Schnappschüsse, die ihn in der baden-württembergischen Stadt Leimen zeigen, in der er aufgewachsen ist. Neben einem gemeinsamen Foto mit seiner Mutter Elvira teilte er auch ein Bild, auf dem er vor einem Tennisplatz posiert. "Ich war drei Jahre alt, als mein Vater mich zu meinem allerersten Tennisverein (TC BW Leimen) mitnahm. Schön, dort zu stehen, wo alles begann...", rief er sich in Erinnerung.

Boris' Posting kam bei seiner Community besonders gut an – zahlreiche Fans machten dem ehemaligen Gefängnisinsassen auf der Fotoplattform Komplimente. "So ein schönes Bild mit der Mama zusammen", "Schönes Bild – Mama und Sohn, Familie" oder auch "Schön, dass du deine Wurzeln nicht vergisst und sie wertschätzt", betonten beispielsweise drei Nutzer.

Getty Images Boris Becker im Mai 2018

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker im Februar 2023 in seiner Heimatstadt Leimen

Getty Images Boris Becker im Januar 2018

