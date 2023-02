Tristan Thompson entschuldigt sich bei verstorbener Mutter

Tristan Thompson (31) würde so manches gerne wiedergutmachen. Anfang des Jahres hatten traurige Nachrichten die Runde gemacht: Völlig unerwartet ist die Mutter des Basketballspielers verstorben. Während sich seine Ex Khloé Kardashian (38) sowie deren Mama Kris Jenner (67) bereits im Netz zu dem tragischen Verlust geäußert hatten, schwieg der Sportler bislang. Nun meldete sich Tristan mit einem emotionalen Posting zurück, in dem er sich bei seiner Mutter für seine Fehler entschuldigt.

"Es tut mir leid, Mama, für die falschen Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe. Ich entschuldige mich für die Blamage und das Leid, das ich verursacht habe", schrieb der 31-Jährige auf Instagram. Zudem versprach er in seinem rührenden Beitrag, dass er sich von nun an bessern wolle. "Ich werde der Welt zeigen, was für einen tollen Sohn du großgezogen hast. [...] Ich werde dich stolz machen, das verspreche ich dir", betonte der gebürtige Kanadier.

Noch immer habe er mit dem Verlust seiner geliebten Mama zu kämpfen. "Ich weiß, man sagt, dass die Zeit alle Wunden heilt, aber ich glaube nicht, dass dieser Schmerz jemals vergehen wird", brachte der Profisportler seine Trauer zum Ausdruck.

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson im August 2022

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson mit seiner Mutter, 2017

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson, NBA-Star

