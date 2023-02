Video-Beweis: Haben Peter und Iris Klein sich ausgesprochen?

Gibt es noch eine Chance für die beiden? In den vergangenen Wochen spitzt sich das Affären-Drama um Iris Klein (55) und Peter Klein immer weiter zu. Iris hatte behauptet, dass ihr Mann in Australien als Dschungelbegleitung für Lucas Cordalis (55) mit Yvonne Woelke (41) fremd gegangen sein soll. Yvonne wie auch Peter behaupten bis heute, dass nichts zwischen ihnen gelaufen sei. Jetzt ist ein Video von Iris und Peter aufgetaucht, in welchem sie gemeinsam aus einem Hotel kommen. Hat sich das Noch-Ehepaar jetzt etwa ausgesprochen?

"Die Aussprache hat zum Teil stattfinden können. Jedoch war es sehr lautstark und impulsiv. Es konnte noch kein Ergebnis erzielt werden", teilte das Management der beiden gegenüber RTL mit. Es sei jedoch noch keine Tendenz bekannt, in welche Richtung sich die Situation entwickeln werde. "Da die beiden aber seit 20 Jahren ein Paar sind und sich sehr lieben, sind beide an einem Happy End interessiert", hieß es weiter. Langsam kommt die Hoffnung auf, dass sich die Lage wieder entspannen könnte.

Da Yvonne immer wieder betont, dass zwischen ihr und Peter nichts gelaufen sei, möchte sie das jetzt auch bei Iris klarstellen. "Liebe Iris. Also ich weiß nicht, ob das inszeniert oder ob das wirklich eine krankhafte Eifersucht ist, aber ich würde mir wünschen, dass wir beide uns zusammensetzen", hatte sie ebenfalls gegenüber RTL geäußert.

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris und Peter Klein, September 2020

Anzeige

ActionPress Peter und Iris Klein, April 2022

Anzeige

ActionPress / Dirk Zengel Yvonne Woelke und Peter Klein am Flughafen in Frankfurt

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de